Mourinho'dan Okan Buruk'a Flaş Gönderme

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe konuk olduğu Kasımpaşa'yı Saint Maximin ve Dusan Tadic'in golleriyle 2-0 yendi. Sarı lacivertliler puanını 13 yaptı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho galibiyeti beIN SPORTS'a değerlendirdi.

Portekizli çalıştırıcı, "Oyunu beğenmedim. Sonucu beğendim. İlk yarı hoşuma gitti ama ikinci yarı hoşuma gitmedi. Aynı hırsı göstermedik. Çok fazla teknik hata yaptık. Oyunu istediğimiz kadar kontrol edemedik. Sanki oyuncularım 3 puanı alıp eve gitmek istiyor gibiydi. Ancak milli aralar sonrası çoğu takım puan kaybeder. Bu aralarda yorgunluk olur. Odağınızı kaybedebiliriz. Dolayısıyla 3 puan iyi." dedi.

"Çok fazla top kaybettik." diyen Mourinho, "Top tutma konusunda istikrarlı olamadık. İkinci yarıda ürettiğimiz pozisyon yoktu. Kazanma hırsı da göremedim. Maçı kontrol etmekte zorlanmadık ama ben daha farklı bir şey beklerdim. İki haftalık milli aranın ardından bu oyunu kabul edebilirim." şeklinde konuştu.

OKAN BURUK'A FLAŞ GÖNDERME

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un hakem Halil Umut Meler ile arkadaş olmasının sorulması üzerine Jose Mourinho, “Meslektaşım Okan’ın bu hakemle yakın arkadaş olduğunu bilmiyordum. Şimdi siz söyleyince öğrendim. Hakemeler dürüst olduğu müddetçe başkanlarla, teknik direktörlerle, gazetecilerle arkadaş olabilirler” cevabını verdi.

'DERBİYİ HENÜZ DÜŞÜNMEDİM'

Dün Galatasaray maçını izlediğini ancak derbiyi henüz düşünmediğini belirten Mourinho, “Derbi maçı henüz düşünmedim. Dün onların oynadığı maçı izledim. Yapacak bir şeyim yoktu, yatağımdaydım. Ama ben henüz derbi maçı düşünmedim” dedi.

'ÇOK KALİTELİ BİR KADROMUZ VAR'

Elinde iyi bir kadro olduğuna değinen Jose Mourinho, şöyle konuştu:

“Bir yüzde veremem ama takım daha iyisini yapabilir. Çalışmamız ve gelişmemiz gerekiyor. Cuma gününden itibaren ilk defa tam kadro çalışmalarımızı sürdürebildik. Artık kadromuzu biliyoruz. Oyuncular artık biliyorlar ve kafalarında soru işareti yok. Transfer penceresi kapandıktan sonra daha stabil bir görüntü sergileyebiliyoruz. Avrupa maçlarında herkese şans gelecek. 3 günde bir maç yapacağız. Bence bu durum iyi çünkü kaliteli bir kadromuz var. Kulübümüz bana çalışabilmem için iyi bir kadro kurdu”

Jose Mourinho sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

“Aslında motivasyon denemez. Bir denge bulmak denebilir. Takımınızda kimler yorgun olduğunu bilmeniz gerekir. Mesela Maximin bugün daha patlayıcı ve daha hızlıydı. Dzeko, 2 maç oynadı ama En Nesyri 2 maçta kulübedeydi. Mert Müldür de 2 maç oynamıştı ama Samuel sakat olduğu için oynayabildiği kadar oynattık. Bugün takımın performansı harika değildi ama işlem tamam. 3 puanı aldık."