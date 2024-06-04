Mourinho'dan 4 bölge için 5 transfer talebi: 8 isimle görüşmeler sürüyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun 4 ayrı bölge için 5 transfer gerçekleştirmek istediği belirtildi.

Son Güncelleme:
Mourinho'dan 4 bölge için 5 transfer talebi: 8 isimle görüşmeler sürüyor

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, yollarını ayırdığı İsmail Kartal'ın yerine teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getirmişti.

Kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeyi imzalayan Jose Mourinho 2024-25 sezonu çalışmalarına başladı.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda ilk maçına 23-24 Temmuz tarihinde çıkacak olan Fenerbahçe, mevcut kadrosunu büyük oranda koruyup önemli transferlerle yeni sezona başlamayı planlıyor.

İç transferde hareketli saatler geçiren Fenerbahçe, TRT Spor'un haberine göre İrfan Can Kahveci ile yeni sözleşme görüşmelerini sürdürüyor.

Fenerbahçe'nin sözleşme uzatmak istediği ve temaslarına devam ettiği bir diğer isim ise Bright Osayi-Samuel.

Ayrıca Sarı-Lacivertlilerin Dominik Livakovic, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Fred, Dusan Tadic ve Edin Dzeko gibi futbolcularla da görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

4 BÖLGEYE 5 TRANSFER

Yine haberde Fenerbahçe'nin 4 bölgeye 5 transfer yapmayı planladığı aktarıldı.

Sarı-Lacivertlilerin en az 1 stoper, 1 orta saha, 2 kanat oyuncusu ve 1 forvet transferi için çalışmalara başladığı vurgulandı.

Etiketler
Fenerbahçe Mourinho transfer
Son Güncelleme:
Kanal D dizisi Üç Kız Kardeş dizisinin başrolüydü: Özgü Kaya'dan kötü haber Kanal D dizisi Üç Kız Kardeş dizisinin başrolüydü: Özgü Kaya'dan kötü haber
Yargı dizisi final yapınca yeni adresi belli oldu! Başrol kadrosunda yer alacak Yargı dizisi final yapınca yeni adresi belli oldu! Başrol kadrosunda yer alacak
Eski Trabzonspor yöneticisinin ofisine saldırı: 1 haftada 3 kez kurşunlandı Eski Trabzonspor yöneticisinin ofisine saldırı: 1 haftada 3 kez kurşunlandı
TFF istatistikleri yayınlandı: Bu sezon en çok ve en az kart gören takımlar Bu sezon en çok ve en az kart gören takımlar
ÇOK OKUNANLAR
Aziz Yıldırım'dan Acun Ilıcalı'ya ağır sözler: "Gerizekalı Acun!" Aziz Yıldırım'dan Acun Ilıcalı'ya ağır sözler
Ekmeğe zam geldi! Ekmeğe zam geldi!
SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan kritik açıklama: Emekli maaşının düşük olmasının 2 nedeni! Emekli maaşının düşük olmasının 2 nedeni
'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş, silahlı saldırıya uğradı 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş, silahlı saldırıya uğradı
Kayseri'de eğitim uçağı düştü.... 2 pilot şehit oldu Kayseri'de eğitim uçağı düştü.... 2 pilot şehit oldu