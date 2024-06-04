Mourinho'dan 4 bölge için 5 transfer talebi: 8 isimle görüşmeler sürüyor

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, yollarını ayırdığı İsmail Kartal'ın yerine teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getirmişti.

Kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeyi imzalayan Jose Mourinho 2024-25 sezonu çalışmalarına başladı.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda ilk maçına 23-24 Temmuz tarihinde çıkacak olan Fenerbahçe, mevcut kadrosunu büyük oranda koruyup önemli transferlerle yeni sezona başlamayı planlıyor.

İç transferde hareketli saatler geçiren Fenerbahçe, TRT Spor'un haberine göre İrfan Can Kahveci ile yeni sözleşme görüşmelerini sürdürüyor.

Fenerbahçe'nin sözleşme uzatmak istediği ve temaslarına devam ettiği bir diğer isim ise Bright Osayi-Samuel.

Ayrıca Sarı-Lacivertlilerin Dominik Livakovic, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Fred, Dusan Tadic ve Edin Dzeko gibi futbolcularla da görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

4 BÖLGEYE 5 TRANSFER

Yine haberde Fenerbahçe'nin 4 bölgeye 5 transfer yapmayı planladığı aktarıldı.

Sarı-Lacivertlilerin en az 1 stoper, 1 orta saha, 2 kanat oyuncusu ve 1 forvet transferi için çalışmalara başladığı vurgulandı.