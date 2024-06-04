Eski Trabzonspor yöneticisinin ofisine saldırı: 1 haftada 3 kez kurşunlandı

Bir dönem Trabzonspor yöneticiliği yapan İbrahim Tüfekçi’nin Levent’teki ofisinin 1 haftada 3 kez kurşunlandığı bildirildi.

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Eski Trabzonspor yöneticisi İbrahim Tüfekçi’nin Levent’teki işyeri 1 haftada 3 kez kurşunlandı. Eski yönetici İbrahim Tüfekçi, hiç kimseyle husumetinin olmadığını belirterek, “Levent Sanayi mahallesindeki işyerimiz motorsikletli saldırganlar tarafından art arda kurşunlandı.

Aynı hafta içerisinde 3 kez meydana gelen bu olayla ilgili savcılığa gerekli müracaatlarda bulundum. Husumetli olduğum ya da sorunlu olduğum hiç kimse yok. Emniyetimiz saldırganlara ulaşacaktır. Hem maddi kaybımız var hem de mahallemizde, sokağımızda insanlar dışarı çıkamaz oldu” açıklamasında bulundu.

İbrahim Tüfekçi’ye ait Levent Sanayi mahallesindeki işyeri ve ofisi, gece vaktinde kasklı, motosikletli iki saldırgan tarafından kurşunlandığı görülüyor. Olayla ilgili fotoğraf ve video kayıtları emniyete teslim edildi.

Kaynak: İHA

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Trabzonspor Saldırı
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