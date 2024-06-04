TFF istatistikleri yayınlandı: Bu sezon en çok ve en az kart gören takımlar

TFF istatistikleri yayınlandı: Bu sezon en çok ve en az kart gören takımlar

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TFF istatistikleri yayınlandı: Bu sezon en çok ve en az kart gören takımlar

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon en çok ve en az kart gören takımlar istatistiklere yansıdı. En çok gören takımlar arasında Hatayspor, Karagümrük, Beşiktaş ve Fenerbahçe yer alırken; en az kart gören takımlar Trabzonspor ve Galatasaray oldu.

Süper Lig'de geride kalan 2023-2024 sezonunda hakemler toplam 1667 kez kartlarına başvurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yayımladığı istatistiklere göre, ligde 38 haftada hakemler 1591 kez sarı kart cezasını uygularken, 76 kez ise kırmızı kart gösterdi.

Ekip olarak en çok kart cezasıyla Hatayspor karşılaşırken, en az kart Trabzonspor'a çıktı.

En çok sarı kart Hatayspor'a en az Trabzonspor'a gösterildi

Ligde geçen sezon en çok sarı kart 104 kez ile Atakaş Hatayspor'a gösterildi.

Hatayspor'u 92 kart gören Fatih Karagümrük ve 91 sarı kartla Beşiktaş takip ederken, Fenerbahçe 88 kez uyarıldı.

Bu ekipleri sırasıyla İstanbulspor ve Çaykur Rizespor (87), Gaziantep FK ve Alanyaspor (83), Kayserispor (81), Pendikspor (79), Samsunspor (78), Antalyaspor ve Başakşehir (76), Sivasspor (75), Adana Demirspor ve Konyaspor (74), Kasımpaşa (70) izledi.

Ligde Galatasaray ile MKE Ankaragücü 65'er sarı kartla cezalandırıldı.

Trabzonspor ise 63 kartla 2023-2024 sezonunda ekip halinde en az sarı kart gören takım oldu.

ADANA DEMİRSPOR EN ÇOK KIZARAN EKİP

Adana Demirspor, geride kalan sezon ligde en fazla kırmızı kart gören ekip olarak dikkati çekti.

Mavi-lacivertli ekip toplam 8 kez kırmızı kart görürken, onları 7 kırmızı kartla Fatih Karagümrük, 6'şar kırmızı kartla Pendikspor ve İstanbulspor takip etti.

Fenerbahçe ve Başakşehir de 5'er kez kızardı.

EN AZ KIRMIZI GALATASARAY, TRABZON VE HATAY'A

Ligde geçen sezon en az kırmızı kart gören ekipler ise Galatasaray, Trabzonspor ve Hatayspor oldu.

Söz konusu ekipler sadece 1'er kez kızarırken, onları 2'şer kırmızı kartla Kasımpaşa ve Konyaspor takip etti.

Çaykur Rizespor, Sivasspor, MKE Ankaragücü ve Samsunspor ise 3'er kez kırmızı kart cezasına çarptırıldı.

TOPLAM KART

Ligde sarı ve kırmızı kartlar baz alındığında en çok kart gösterilen takım da Hatayspor (105) oldu.

Hatayspor'u, Fatih Karagümrük (99), Beşiktaş (95) ve Fenerbahçe (93) takip etti.

Ligde en az kartı ise Trabzonspor (64) gördü. Bordo-mavili ekibi toplamda 66 kartla Galatasaray izledi.

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