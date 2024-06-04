Galatasaray'da Erden Timur dönemi sona erdi

Bir süredir ayrılığı konuşulan Erden Timur, Galatasaray'daki Başkanvekili görevini bıraktı.

Erden Timur, "Ne hırsızlığım, ne komisyonculuğum kaldı, maalesef ayrılıyorum" dedi.

"Kolay bir basın toplantısı olmayacak. Şampiyonluk yarışında bunun söylenmesi imkansızdı. Florya'yı etkilememesi gerekiyordu. Sportif AŞ'deki görevimiz devam ediyor dememiz gerekirdi. Şampiyonluktan sonra, kutlama sevinci vardı. Kutlama sevincine de limon sıkmak istemedim. Perşembe günü transfer toplantısı vardı, orada konuşuldu. Konu nazlandıya döndü. Öyle olmadığını izah edeceğim. Süreç uzadıkça zarar verdiğimi bile sile susmam gerekiyordu. Bu sosyal medyadaki ünlü isimler mi diyelim, bizleri reddediyor diye herkes servis etmiş.

'BEN DE BIRAKMAYI HİÇ İSTEMİYORDUM AMA HİÇBİR DAL YOK'

Normalde bu kadar yapılan şeye, bu kadar iftiraya samimiyetsizliği hepsini sayabilirim. Bunları Galatasaray edebimle anlatabilirim. Bir ay iki ay sabredebileceğim bir yerde 13-14 ayı aşkındır devam eden, yoğun, kasıtlı, planlı, yüzlerce kişi tarafından yapılan haksız demeye dilim varmıyor, organize iftiralara dayanmamın tek sebebi Galatasaray. Bu yapılan başka tutunacak dalım kalsa hiçbir şekilde bu kararı almazdım. Aylarca sürdü, son 7 ay özellikle. Herkesi tek tek çağırarak. Söylenilenler şeyler ne hırsızlığımız ne komisyonculuğumuz kalmadı. Ben de bırakmayı hiç istemiyordum ama hiçbir dal yok. O dedikleri kişiysem bırakmamam lazım.

'SÜREKLİ ERDEN TİMUR KONUŞULUYOR, BUNDAN ÇOK RAHATSIZ OLUYORUM'

Ben her şeyimi vermeye hazırım. Ama asıl Galatasaray'ın büyük problemi olan şey, maalesef içindeki kötü siyaset. Bu kadar şeye emek vermişiz, bir ayağımızın tökezlemesi bekleniyor. Arkamda bu kadar taraftar, camia olmasın, kimse yazamıyor. Ne yaptım diye düşündüğümde şunu gördüm, sponsorlukla ilgili eleştiriliyorum. Sponsorluklarla ilgili, tamamen bireysel çevremle Galatasaray'a 40 milyon euro sponsorluk imzalatmışım. Puma'yla yeni yaptığımız anlaşmada 1 milyon forma satıldığında 50 milyon dolar fark var. Son 6-7 ay daha başka bir boyuta gitti. Florya'ya gitti işler. Sürekli Erden Timur konuşuluyor, bundan çok rahatsız oluyorum. Galatasaray devasa bir camia. Bizler deryada bir damlayız. Bir insanın hiç önemi yok bu kadar camiada.

'MAALESEF AYRILIYORUM'

Maalesef ayrılıyorum. Dünyadaki 4 büyük değerleme şirketinden biri, sadece konut işinde 80 milyar değerinde şirketim var. Ve ben komisyoncu addediliyorum. Galatasaray'a sponsorluk denilen 30 milyon euronun üzerinde anlaşma yaptım. Sponsorluk oyuncu transferine destek, hepsi sponsorluk diye yazılıyor. Yönetici olana kadar bir defa Galatasaray uçağına binmedim. Bunların hepsi sponsorluk hakkıdır. Bunların hiçbirinden faydalanmadım. Kendi çocuğumu kaç sene boyunca sahaya bir defa çıkarabildim, o da bin bir zorlukla. Her yoluyla çözüm aradım ama olmadı.

‘ICARDI’NİN AYRILACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM’

Galatasaray'ın içinde çalışan ve çok ciddi katkı sağlayan insanlar da vardı ama özneyle bir şey söylemek doğru değil. Oyuncularla tabii ki konuştum. Şampiyonluktan sonra konuştum. Ne görev ne vazife gerekiyorsa, oyunculara da söyledim, yaparım dedim. Icardi'nin ayrılacağını düşünmüyorum. 40 milyon euroluk teklifi reddetti geçen sene. Vefa duygusunu onda gördüm. Icardi çok özel bir insan. Onunla neler yaşadığımı hiç konuşmadım ama duygundan neler yaşadığını anlar. Benim sürekli arkamda duran çok az sayıda insandan birisiydi. Benim ayrılığımdan dolayı takımdan ayrılacağını düşünmüyorum.

MOURINHO ÇIKIŞI

Ali Koç'un saldırılarında zerre kadar etkilemedi kararımı. Galatasaray şemsiyesi koruması altından çıkarsa başına çok şey gelir dediler. Onlardan korksam Galatasaray'da kalırdım. Türk spor tarihinde benim şirketim Ticaret Bakanlığı tarafından 8,5 ay incelendi. Neler neler yaşandı. Daha çok şey sayarım. Mourinho gibi isimlerin gelmesi çok önemli. Galatasaray olarak katkımız olduğunu düşünüyorum. Bu gelinen nokta ve çıtanın yükselmesini değerli buluyorum."