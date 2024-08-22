Montella'dan Trabzonspor'a Ziyaret

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avrupa sahnesinde St. Gallen ile karşılaşacak olan Trabzonspor'u ziyaret etti.

Son Güncelleme:
Montella'dan Trabzonspor'a Ziyaret

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor'u bugün İsviçre ekibi St. Gallen ile deplasmanda oynayacağı play-off turu ilk maçı öncesinde kamp yaptığı otelde ziyaret etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile bir araya gelen İtalyan teknik adam, kendisiyle takımın son durumu, Türk futbolu ve milli takımı ilgilendiren konular hakkında fikir alışverişi yaptı ve deplasmanda oynanacak müsabakada Trabzonspor'a başarılar diledi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, bu akşam oynanacak St. Gallen - Trabzonspor karşılaşmasını St. Gallen Arena'da izleyecek.

Kaynak: DHA

Etiketler
Montella Trabzonspor
Son Güncelleme:
Artık Klozetinizi İki Kez Kontrol Edin: Tuvaletini Yapan Adamı Dev Piton Soktu Artık Klozetinizi İki Kez Kontrol Edin: Tuvaletini Yapan Adamı Dev Piton Soktu
WhatsApp'tan Devrim Niteliğinde 2 Özellik: O Mesajlar Tarih Oluyor WhatsApp'tan Devrim Niteliğinde 2 Özellik: O Mesajlar Tarih Oluyor
Errick McCollum, 1 Yıl Daha Karşıyaka’da Errick McCollum, 1 Yıl Daha Karşıyaka’da
Samuel Sivasspor'a Transfer Oldu Samuel Sivasspor'a Transfer Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın En Sağlıklı 3 Peyniri Seçildi: Kalp ve Bağırsakların Çalışmasını İyileştiriyor Dünyanın En Sağlıklı 3 Peyniri Seçildi: Kalp ve Bağırsakların Çalışmasını İyileştiriyor
Köfteci Yusuf'tan Aldığı Yemeğin İçinden Çıktı Köfteci Yusuf'tan Aldığı Yemeğin İçinden Çıktı
'Türkiye'de Maymun Çiçeği Karantinası' İddiasına İlk Açıklama 'Türkiye'de Maymun Çiçeği Karantinası' İddiasına İlk Açıklama
Okan Buruk Affetmedi! Kerem Aktürkoğlu'nun Bütün Yetkilerini Aldı Okan Buruk Affetmedi! Kerem Aktürkoğlu'nun Bütün Yetkilerini Aldı
Meteoroloji 18 İl İçin Alarm Verdi! Gök Gürültülü Sağanak Geliyor Meteoroloji 18 İl İçin Alarm Verdi!