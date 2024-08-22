Samuel Sivasspor'a Transfer Oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Kongolu futbolcu Samuel Moutoussamy'i renklerine bağladı. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Samuel Moutoussamy ile anlaşmaya vardı.

Sivas'a gelen Moutoussamy, başkan Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini 2 yıllığına Sivasspor’a bağlayan sözleşmeye imza attı. 12 Ağustos 1996'da Paris'te dünyaya gelen Samuel Moutoussamy, futbola ACBB altyapında başladı. Ardından Montrouge FC, Lyon ve Fortuna Sittard forması giyen sporcu geçtiğimiz sezon ise Nantes'ta görev yapmıştı.

Kariyerinde 215 maça çıkan Samuel Moutoussamy; 7 gol atarken, 7 kez de asist yaptı. Moutoussamy, 37 kez ülkesinin milli takım formasını giydi.

Kaynak: DHA