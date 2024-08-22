Real Madrid O Yıldızı Transfer Ediyor: Arda Güler'in Pabucunu Dama Atacak Gelişme

Real Madrid'in Arjantinli genç yıldız Franco Mastantuono'yu kadrosuna katmaya çok yakın olduğu kaydedildi. Bu gelişmeyle Madrid ekibi bir genç yıldızı daha renklerine bağlamış olacak.

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Real Madrid O Yıldızı Transfer Ediyor: Arda Güler'in Pabucunu Dama Atacak Gelişme

İspanyol devi Real Madrid, yüksek maliyetli bir transfere daha imza atmaya hazırlanıyor. İngiliz ekibi Manchester City’nin çekilmesiyle Madrid ekibinin Arjantin'in Arda Güler'i olarak bilinen Franco Mastantuono'yu kadrosuna katmak için sona geldi.

Aylar süren görüşmelerde sona gelinirken, River Plate kulübü oyuncu için istediği 45 milyon Euro’luk bonservis bedelinde indirime gitti.

Arda Güler’in ardından Endrick’i de kadroya katan Real Madrid böylece bir genç yıldızı daha transfer etmiş olacak. Bu gelişme ise taraftarlar tarafından ‘Arda Güler’in pabucu dama mı atılacak?’ soruları dillendirilmeye başlandı.

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