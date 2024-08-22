Fransızlar Fenerbahçeli Oyuncu İçin Geliyor

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice, Fenerbahçe'nin milli stoperi Samet Akaydin'i kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlere başladığı iddia edildi.

Yeni sezon kadro planlaması kapsamında Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızla sürerken, takımdan ayrılacak isimlere ilişkin de haberler gelmeye devam ediyor. Gelen son bilgiye göre Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice, sarı-lacivertli ekibin milli savunmacısı Samet Akaydin'i kadrosuna katmak istiyor.

Fransız ekibi, bu sezon Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen ve Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde de listeye dahil edilmeyen tecrübeli savunmacıyı zorunlu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamayı hedefliyor. Takımla birlikte antrenmanlara katılan ancak müsabaka kadrolarında yer almayan Samet Akaydın'ın da Nice'e transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi. Samet'in menajerinin sarı-lacivertli yöneticilerle bir araya gelerek, transfer konusunda görüşmeler yapması bekleniyor.

FRANSIZLAR ACELECİ

Öte yandan Avrupa'da transfer döneminin kapanmasına az bir süre kaldığı için Fransız ekibi, transferi hemen tamamlamak istiyor. Önümüzdeki günlerde Nice adına bir kulüp yetkilisinin Türkiye'ye gelerek, Fenerbahçe yönetimiyle bir görüşme yapması bekleniyor.

Samet'in Fenerbahçe ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.