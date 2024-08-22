Fenerbahçe, Bayern Münih'in 30 Milyonluk Yıldızı İçin Harekete Geçti

Süper Lig’in ikinci haftasında Göztepe ile 2-2 berabere kalarak, İzmir’de 2 puanı bırakan Fenerbahçe, orta sahayı kuvvetlendirmeye yönelik çalışmalar hızlandı. Kanarya gözünü Bayern Münih’in orta sahasına dikti.

Brezilyalı orta saha Fred’in yokluğunda aksadığı gözlenen orta sahaya, teknik direktör Mourinho’nun direktifi doğrultusunda Bayern Münih kulübünde forma giyen Leon Goretzka’yı katmak için düğmeye basıldı.

30 milyon Euro’luk piyasa değeri bulunan Goretzka için Fenerbahçe’nin kiralama formülüne gitmek istediği ve yıldız oyuncunun maaşının bir kısmını ödemeyi teklif edeceği iddia edildi.