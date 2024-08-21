Van Bronchost'tan Aboubakar Yanıtı: 'Bekleyip Göreceğiz'

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda, yarın İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst ve futbolcu Milot Rashica, karşılaşmanın oynanacağı Arena Thun'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sezona iyi başladıklarını ve çıkışlarını sürdürmek istediklerini belirten Van Bronckhorst, "Maça odaklandık, hazırız. Lugano'nun oynadığı maçları izledik. İyi oynayan bir takım. Bu turda olmayı hak eden bir ekip. İki maçın sonunda UEFA Avrupa Ligi bileti almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'İYİ SENTETİK ZEMİNİ KÖTÜ ÇİM ZEMİNE TERCİH EDERİM'

Müsabakanın sentetik sahada oynanacağının hatırlatılması üzerine Van Bronckhorst, "Hollanda'dan ve zaman zaman İskoçya'dan sentetik zemine alışığım. İyi sentetik zemini kötü çim zemine tercih ederim. Her oyuncu sentetik zeminde oynayabilir. İyi bir maç olacak. Zevk aldığımız futbolu sahaya yansıtmak ve İstanbul'a avantajlı bir skorla dönmek istiyoruz" dedi.

'BEKLEYİP GÖRECEĞİZ'

Giovanni Van Bronckhorst, Lugano maçı için İsviçre'ye getirilmeyen Jackson Muleka ve sezon başından bu yana maç kadrolarına dahil edilmeyen Vincent Aboubakar ile ilgili bir soruya "Muleka'nın transfer durumu söz konusu. Bu yüzden İsviçre'ye gelmedi. Aboubakar iyi çalışıyor ancak kendisi için başka bir meydan okuma daha iyi olabilir. Transfer ihtimalini bekleyip göreceğiz" yanıtını verdi.

RASHICA: KAZANMAYA GELDİK

Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Milot Rashica, çok önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, "Kolay olmayacak. Karşılaşmaya hazırız. Lugano iyi bir takım. Geçen sezon da karşılaşmıştık ancak takımda çok fazla değişiklik oldu. Buraya kazanmaya geldik" diye konuştu.

Arena Thun'un zemininin sentetik çim olmasının dezavantaj oluşturabileceğine ilişkin soruyu Rashica, "Bu bir dezavantaj olabilir. Ancak sahaya alışmalı ve en iyisini yapmalıyız" şeklinde yanıtladı.

Kaynak: AA