Galatasaray, Young Boys'a 3-2 Mağlup Oldu! Batshuayi Golleriyle Tarihe Geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys'a konuk olan Galatasaray, maçtan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray'ın her iki golü ise, yeni transferleri Batshuayi'den geldi.

Galatasaray, Young Boys'a 3-2 Mağlup Oldu! Batshuayi Golleriyle Tarihe Geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne Play-Off turundan dahil olan Galatasaray, İsviçre ekibi Young Boys’a konuk oldu.

Young Boys 4. ve 45+4. dakikalarda Monteiro'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

BATSHUAYI MAÇA DAMGASINI VURDU

66. dakikada oyuna giren Batshuayi 1 dakika içinde golünü attı. 72. dakikada bir kez daha gol bulan Batshuayi maça 2-2 eşitliği getirdi.

Galatasaray'ın Belçikalı santforu Michy Batshuayi, üç büyük takım formasıyla da Avrupa kupalarında gol atan ilk yabancı oyuncu oldu.

84. dakikada Abdülkerim Bardakcı, VAR uyarısıyla gelen kararla ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Hakemin penaltı kararı sonrası 86. dakikada Ugrinic golü buldu. Mücadele 3-2 İsviçre ekibi lehine sona erdi.

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