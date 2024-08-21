Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz Açıklaması: 'Gidebildiği Yere Kadar...'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a konuk olacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Cezalı olduğu için kulübede yer alamayacak olan Buruk, sarı kırmızılı takımın 11'ini açıkladı ve Muslera, Jelert, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Sara, Barış, Mertens, Kerem, Icardi 11'iyle sahada olacaklarını söyledi.

TRT Spor'a konuşan Okan Buruk'un açıklamaları şöyle:

BARIL ALPER İLK 11'DE BAŞLAYACAK

"11'imiz belli. Jelert ilk defa oynayacak. Barış Alper kendisini iyi hissetti ve bu sabah da stada getirdik, küçük bir antrenman yaptırdık. O da iyileşti ve oynayabilecek durumda. Bizim için önemli bir silah. İlk 11'de başlayacak ve gidebildiği yere kadar onunla oynamaya devam edeceğiz.

'KARŞIMIZDA MÜCADELE GÜCÜ YÜKSEK BİR TAKIM VAR'

Mücadele etmemiz ve yüzde yüzümüzü ortaya koymamız çok önemli çünkü karşımızda genç ve mücadele gücü yüksek bir takım var.

Direkt olarak tribünden sahaya bağırmadığın sürece diğer kanallarla iletişime izin veriyorlar. Analiz ekibimiz de zaten yanımda olacak. Kulübeyle iletişim kuracağız.

'İYİ BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ'

Rakibimiz lige iyi başlamadı ama iyi bir takıma karşı oynayacağız. Yüzde yüz konsantre, disiplinli olmalıyız. İki maçlık bir seri ve burada avantaj yakalamamız gerekiyor. Oyuncularıma güveniyorum ve gerekeni yapacaklardır diye düşünüyorum"