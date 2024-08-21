Fenerbahçe, Chelsea'nin Yıldızı İçin Yeniden Harekete Geçti

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, Chelsea'nin yıldızı Raheem Sterling yeniden gündeme geldi.

Daily Mirror'ın haberine göre sarı-lacivertliler, daha önce de ilgilendiği Sterling için bir kez daha görüşmelere başladı.

CHELSEA MENAJERİNİN GÖZÜNE GİREMEDİ

Haberde 29 yaşındaki futbolcunun Chelsea menajeri Enzo Maresca'nın gözüne giremediği belirtilirken, o bölgede çok fazla alternatifi bulunması nedeniyle Sterling'in satış listesine konduğu ifade edildi.

Sezonun ilk haftasında oynanan Manchester City maçının kadrosuna dahil edilmeyen İngiliz yıldızın önceliği Chelsea, ancak yeniden milli takımda oynama isteğinden dolayı kiralık olarak ayrılmaya da sıcak bakıyor.

SUUDİ ARABİSTAN KULÜPLERİ DE TALİP OLDU

Sterling için Fenerbahçe'nin haricinde Juventus ve Suudi Arabistan'dan birçok kulübün devreye girdiği iddia edildi.

Geçtiğimiz sezon Chelsea'de 43 maça çıkan İngiliz futbolcu, 10 gol ve 8 asistlik performans gösterdi.