Trabzon'da 4 Ayrılık Birden

Trabzonspor, 4 oyuncusuyla yollarını ayırdığını duyurdu. KAP'a yapılan açıklamada, oyuncuların hangi takımlara geçtiği de belirtildi.

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Trabzon'da 4 Ayrılık Birden

Trendyol Süper Lig ekibi Trabzonspor, Göktan Gürpüz, Murat Cem Akpınar, Batuhan Kör ve Hakan Yeşil ile yollarını ayırdı.

Trabzonspor'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Göktan Gürpüz'ün Karagümrük A.Ş.'ye geçici transferi konusunda, Murat Cem Akpınar'ın, Sakaryaspor A.Ş.'ye kesin transferi konusunda ve Batuhan Kör'ün, Van Spor FK'ya kesin transferi ve Hakan Yeşil'in, Pendikspor A.Ş.'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır" denildi.

Kaynak: İHA

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