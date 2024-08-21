Eski UEFA Başkanı Platini'den Kenan Yıldız'a Olay Yorum

Eski UEFA Başkanı Michel Platini, La Gazetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu. Efsane futbolcu, Kenan Yıldız ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili de konuştu.

'BU DURUM KENAN'IN KİŞİLİK SAHİBİ OLDUĞUNU GÖSTERİR'

Platini, Juventus'ta Kenan Yıldız'a 10 numaralı formanın verilmesi ile ilgili olarak, "Eğer Kenan Yıldız'a 10 numaralı forma verilmişse ve o da bunu istemişse, bu Kenan'ın kişilik sahibi olduğunu gösterir. Kendisine Juventus'un ve onun iyiliği için başarılar diliyorum." dedi.

'YARATICI OLSUN'

Platini ayrıca, "Benim gibi bir 10 numara olsun, yaratıcı olsun. Bellingham, Zidane, Messi gibi isimlerden ilham alsın. Kendimi söyleyemem çünkü beni oynarken görmedi." ifadelerini kullandı.

MOURINHO İTİRAFI

Jose Mourinho ile ilgili de konuşan Platini, "Onun kişiliğine karşı bir tutkum olduğunu itiraf ediyorum. Porto'yu gerçekten sevdim, her zaman kişiliğine iyi ya da kötü sadık kaldı. Futbol için iyi şeyler yapmış bir karakter" dedi.