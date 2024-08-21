Eski UEFA Başkanı Platini'den Kenan Yıldız'a Olay Yorum

Eski UEFA Başkanı ve Fransız Milli Takımı'nın efsane futbolcusu Michel Platini, Juventus'ta forma giyen A Milli Futbolcumuz Kenan Yıldız ve teknik direktör Jose Mourinho hakkında açıklamalarda bulundu. Kenan Yıldız'ın kişilik sahibi bir futbolcu olduğuna dikkat çeken Platini, Mourinho hakkında da bir itirafta bulundu.

Eski UEFA Başkanı Platini'den Kenan Yıldız'a Olay Yorum

Eski UEFA Başkanı Michel Platini, La Gazetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu. Efsane futbolcu, Kenan Yıldız ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili de konuştu.

Eski UEFA Başkanı Platini'den Kenan Yıldız'a Olay Yorum - Resim : 1

'BU DURUM KENAN'IN KİŞİLİK SAHİBİ OLDUĞUNU GÖSTERİR'

Platini, Juventus'ta Kenan Yıldız'a 10 numaralı formanın verilmesi ile ilgili olarak, "Eğer Kenan Yıldız'a 10 numaralı forma verilmişse ve o da bunu istemişse, bu Kenan'ın kişilik sahibi olduğunu gösterir. Kendisine Juventus'un ve onun iyiliği için başarılar diliyorum." dedi.

'YARATICI OLSUN'

Platini ayrıca, "Benim gibi bir 10 numara olsun, yaratıcı olsun. Bellingham, Zidane, Messi gibi isimlerden ilham alsın. Kendimi söyleyemem çünkü beni oynarken görmedi." ifadelerini kullandı.

Eski UEFA Başkanı Platini'den Kenan Yıldız'a Olay Yorum - Resim : 2

MOURINHO İTİRAFI

Jose Mourinho ile ilgili de konuşan Platini, "Onun kişiliğine karşı bir tutkum olduğunu itiraf ediyorum. Porto'yu gerçekten sevdim, her zaman kişiliğine iyi ya da kötü sadık kaldı. Futbol için iyi şeyler yapmış bir karakter" dedi.

Etiketler
Jose Mourinho
Trabzon'da 4 Ayrılık Birden Trabzon'da 4 Ayrılık Birden
Bir Devir Kapandı: Manuel Neuer Kariyerini Resmen Noktaladı! Neuer Kariyerini Resmen Noktaladı!
Borsa İstanbul’da Yer Alan Dev Şirket Konkordato İlan Etti Borsa İstanbul’da Yer Alan Dev Şirket Konkordato İlan Etti
Miras Paylaşımında Yeni Dönem: Artık Son Buluyor Miras Paylaşımında Yeni Dönem: Artık Son Buluyor
ÇOK OKUNANLAR
Mühendisliğe Ara Verip Tarlasına Ekti: Gramını 200 Liradan Satarak Köşeyi Döndü Mühendisliğe Ara Verip Tarlasına Ekti: Gramını 200 Liradan Satarak Köşeyi Döndü
Hakan Kara Merkez Bankası'nın Gizli Planını Açıkladı: Döviz Kuru İçin Bunu Yapacaklar Hakan Kara Merkez Bankası'nın Gizli Planını Açıkladı: Döviz Kuru İçin Bunu Yapacaklar
Meteoroloji'den 10 İl İçin Uyarı! Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor
Yarından İtibaren Geçerli Olacak! ATM'lerde Yeni Dönem Başlıyor Yarından İtibaren Geçerli Olacak! ATM'lerde Yeni Dönem Başlıyor
Merakla Bekleniyordu, İlk Açıklama Geldi: Mehmet Şimşek İstifa mı Ediyor? Mehmet Şimşek İstifa mı Ediyor?