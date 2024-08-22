Montella'dan Galatasaray'a Ziyaret

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İsviçre'de Young Boys ile oynanacak kritik play-off maçı öncesinde kamp yapan sarı-kırmızılı ekibin tesislerini ziyaret etti.

Sarı-kırmızılı ekibin kamp yaptığı tesislerde teknik direktör Okan Buruk ve futbol direktörü Cenk Ergün ile bir araya gelen Montella, takımın genel durumu, taktiksel planlar ve oyuncuların performansı gibi konularda görüş alışverişinde bulundu.

Montella'ya, A Milli Takım Analiz Antrenörü Massimo Crivellaro da eşlik ederek, karşılaşma öncesi yapılan analizleri ve değerlendirmeleri paylaştı. İki teknik adam, daha sonra Wankdorf Stadı'nda oynanan kritik maçı yerinde takip etti.