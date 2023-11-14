Montella'dan İtalyan basınına Türkiye itirafı: Beni sokakta durduruyorlar...

Türkiye A Milli Takımı'nın Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ilk milli takım çalıştırıcılığı deneyimini Türkiye ile yaşıyor.

Genç çalıştırıcısının yönetimindeki milliler, dünya üçüncüsü Hırvatistan'ı 1-0 yenmiş, hemen ardından Letonya engelini 4-0'la aşmış ve EURO 2024 biletini cebine koymuştu.

İtalyan basınına konuşan A Milli Takım'ın çalıştırıcısı Montella'dan, Türkiye hakkında itiraf geldi.

La Gazzetta dello Sport'a demeç veren İtalyan hoca, iddialı sözler sarf ederek, "TFF benden, önce EURO 2024, daha sonra da Dünya Kupası bileti almamı istedi. Bu takıma kazanan bir takım mantalitesi getireceğim" dedi.

Türkiye itirafında ise şunu söyledi:

"Sabah uyanıp akşam uyuduğum ana kadar bu sorumluluğu hissediyorum. Burada futbol tutkusu inanılmaz. Beni sokakta durduruyorlar, öpüyorlar ve teşekkür ediyorlar. Bana böyle davranan bir millet için elimden geleni yapmak istiyorum."

MİLLİ ARAYA GİRİLDİ

18 Kasım'da Berlin'de Almanya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek Türkiye Milli Takımı, ardından 21 Kasım'da EURO 2024 Elemeleri son maçında deplasmanda Galler ile kozlarını paylaşacak.

Kaynak: Gerçek Gündem