Alcaraz, ATP Finalleri'ne yenilgiyle başladı
Dünya iki numarası Carlos Alcaraz, ilk kez katıldığı Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'ne yenilgiyle başladı.
Dünya sıralamasında ikinci basamakta yer alan Carlos Alcaraz, ilk kez katıldığı Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'ndeki ilk maçında Alexander Zverev'e 2-1 yenildi.
İtalya'nın Torino kentindeki Pala Alpitour'un ev sahipliği yaptığı sezonun en önemli turnuvalarından ATP Finalleri'nde, Tekler Kırmızı Grup'ta İspanyol Alcaraz ile 7 numaralı seribaşı Alman Zverev karşılaştı.
Zverev, 2 saat 31 dakika süren mücadelenin ardından Alcaraz'ı 6-7, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.
Diğer mücadelede ise 3 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev, vatandaşı 5 numaralı seribaşı Andrey Rublev'i 6-4 ve 6-2'lik setlerin ardından 2-0 yenerek ilk maçların ardından grubunda liderliğe yükseldi.
Kaynak: AA