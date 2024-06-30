Montella'dan Arda Güler kararı: Avusturya maçında...

Türkiye Milli Takımı için Avusturya maçında Arda Güler'e özel bir görev verilmesi planlanıyor.

Teknik direktör Vincenzo Montella, Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın'ın cezalı olmaları nedeniyle kadroda değişiklikler yapmayı düşünüyor.

Arda Güler'in bu maçta 10 numaralı mevkide forma giyerek oynaması bekleniyor. Bu, onun kariyerinde yeni bir sayfa açmasını sağlayabilir.

Önceki maçta Gürcistan'a karşı attığı golle dikkat çeken Arda Güler, Avrupa Şampiyonası'nda çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu unvanını da elde etmişti. Montella'nın planları doğrultusunda, Arda'nın merkezi bir rolde görev alması, Türkiye'nin hücum organizasyonunu güçlendirmeye yönelik bir strateji olabilir.