EURO 2024 | İngiltere'den inanılmaz geri dönüş

EURO 2024 son 16 turunda Slovakya'ya karşı 1-0 geride olduğu maçın 90+5'inde bulduğu golle beraberliği yakalayan ve uzatmalarda fişi çeken İngiltere, çeyrek finale yükseldi.

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EURO 2024 | İngiltere'den inanılmaz geri dönüş

EURO 2024 son 16 turunda İngiltere ve Slovakya, Veltins Arena'da Halil Umut Meler'in düdük çaldığı maçta karşı karşıya geldi.

Slovakya, güçlü rakibi karşısında 25'inci dakikada Ivan Schranz'ın attığı golle 1-0 öne geçti. İngilizler, turnuvaya veda etmek üzereyken 90+5'inci dakikada Jude Bellingham'ın attığı golle eşitliği yakaladı. 90 dakika 1-1 eşitlikle sona erdi ve karşılaşma uzatmalara gitti.

İSVİÇRE'NİN RAKİBİ OLDU

Uzatmaların henüz ilk dakikasında İngitere, Harry Kane'in golüyle 2-1 öne geçmeyi başardı. Maçta başka gol sesi çıkmadı ve İngiltere, çeyrek finale yükselerek İsviçre'nin rakibi oldu.

6'NCI KEZ ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ

İngilizler, bu sonuçla birlikte tarihlerinde 6'ncı kez Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynamaya hak kazandı.

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