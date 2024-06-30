Fenerbahçe'de ayrılık: Resmen duyurdular
Fenerbahçe Beko, ABD asıllı Yunan basketbolcu Tyler Dorsey ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Fenerbahçe Beko'da transferde hareketli süreç yaşanıyor Kulüpten yapılan açıklamada 2023 Mart'tan bu yana sarı-lacivertli ekipte forma giyen 28 yaşındaki oyuncu ile yolların ayrıldığı belirtildi.
Dorsey, Fenerbahçe Beko'da birer kez Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.
Tyler Dorsey'nin 2021-2022 sezonunda da görev yaptığı Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
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