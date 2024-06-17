Milli tenisçi Zeynep Sönmez'den büyük başarı!

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 500 düzeyindeki Berlin Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda ana tablo ilk turda Hollandalı Anatxa Rus'u 2-1 yenerek 2. tura yükseldi.

WTA sıralamasında ilk 10 sırada yer alan Coco Gauff, Aryna Sabalenka, Maria Sakkari, Jessica Pegula, Qinwen Zheng, Elena Rybakina, Marketa Vondrousova'nın mücadele ettiği prestijli organizasyonda başarılı bir performans sergileyerek elemeleri geçen 22 yaşındaki Zeynep, ana tabloya da iyi başladı.

Dünya 58 numarası Rus'u 1 saat 43 dakika süren maçta 6-3, 2-6 ve 1-6'lık setlerle 2-1 yenen Zeynep Sönmez, adını 2. turdaki 16 tenisçinin arasına yazdırdı.

Milli sporcu, dünya 9 numarası Maria Sakkari ile 19 numarası Victoria Azarenka'nın oynayacağı maçın kazananıyla 2. turda karşılaşacak.

Dünya 157 numarası Zeynep Sönmez, geçen hafta sona eren sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) ana tabloya kalarak tarihi bir başarı elde etmişti.

Kaynak: AA