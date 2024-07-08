Milli Tenisçi Berfu Cengiz, Hollanda'da 2. Oldu
Milli tenisçi Berfu Cengiz, Hollanda'nın Amstelveen şehrinde düzenlenen 25 bin dolar ödüllü ITF turnuvasında finalde Avustralyalı Jaimee Fourlis'e 2-1 yenilerek turnuvayı 2. sırada tamamladı.
Dünya 252 numarası milli tenisçi Berfu Cengiz, Hollanda'nın Amstelveen şehrinde düzenlenen toplam 25 bin dolar ödüllü ITF turnuvasının finalinde, klasmanın 453. basamağındaki Fourlis ile karşılaştı.
Berfu, toprak korttaki organizasyonun final maçını 7-6, 2-6 ve 6-1'lik setlerle 2-1 kaybetti. Bu sonuçla milli tenisçi Cengiz, turnuvadan 2. olarak ayrıldı.
Kaynak: AA