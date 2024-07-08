Milli Tenisçi Berfu Cengiz, Hollanda'da 2. Oldu

Dünya 252 numarası milli tenisçi Berfu Cengiz, Hollanda'nın Amstelveen şehrinde düzenlenen toplam 25 bin dolar ödüllü ITF turnuvasının finalinde, klasmanın 453. basamağındaki Fourlis ile karşılaştı.

Berfu, toprak korttaki organizasyonun final maçını 7-6, 2-6 ve 6-1'lik setlerle 2-1 kaybetti. Bu sonuçla milli tenisçi Cengiz, turnuvadan 2. olarak ayrıldı.

Kaynak: AA