Acun Ilıcalı'nın 2 Futbolcusuna Premier Lig'in Yeni Ekibi Gözünü Dikti

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City takımının iki futbolcusu, İngiltere Premier Lig'in yeni ekibi Ipswich Town'un ilgisini çekti.

The Athletic'te yer alan habere göre; Premier Lig'in yeni ekibi Ipswich Town, Hull City'de forma giyen Jacob Greaves ve Jaden Philogene için dev teklifte bulundu.

Ipswich Town, Hull City'e iki futbolcu için bonuslar hariç 41 milyon Euro'luk teklif yaptı.

Ayrıca haberde Hull City'nin Jacob Greaves'e ayrılık için izin verildiği ve İngiliz ekibi için kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi.

JADEN PHİLOGENE İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Teklif yapılan bir diğer isim olan Philogene için ise iki kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği öne sürüldü.

Öte yandan 22 yaşındaki futbolcuyla Crystal Palace'ın da ilgilendiği aktarıldı.

22 yaşındaki Jaden Philogene, Hull City'de 32 maça çıkarken 12 gol, 6 asist kaydetti. 23 yaşındaki Jacob Greaves ise çıktığı 177 maçta 6 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.