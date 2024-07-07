17 Yaş Altı Milli Basketbol Takımı Dünya Üçüncüsü Oldu

17 Yaş Altı Milli Basketbol Takımı, adeta gökkuşağının tüm renklerini sahaya yansıtarak müthiş bir performans sergiledi ve FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nı üçüncülük ile tamamladı.

Yeni Zelanda ile karşı karşıya gelen milliler, mücadelenin başından sonuna kadar hakimiyeti ele geçirerek adeta bir basketbol şöleni sundular. Derin Can Üstün'ün üç sayılık isabetleri ile erkenden öne geçen milliler, oyunu koparmayı başardılar. İlk çeyreği 25-16 önde kapatan ay-yıldızlılar, bu farkı maç boyunca korudular.

Savunmadaki dirençleriyle de Yeni Zelanda'yı zorlayan milliler, ikinci çeyrekte de etkili bir oyun sergiledi. Yavuz Selim Kara'nın son saniyedeki basketleri ile soyunma odasına 48-33 önde giren milliler, üçüncü çeyrekte de farkı açmaya devam ettiler.

Son çeyrekte de oyun hakimiyetini elden bırakmayan milliler, 101-78'lik skorla zafere ulaşarak büyük bir başarıya imza attılar.

Bu sonuçla birlikte 17 Yaş Altı Milli Basketbol Takımı, FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nı üçüncülükle tamamladı.

Kaynak: AA