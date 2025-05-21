Milli Satranççı Yağız Kaan İsveç'te Boy Gösterecek

Milli satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş, İsveç'te düzenlenen uluslararası turnuvada boy gösterecek.

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Milli Satranççı Yağız Kaan İsveç'te Boy Gösterecek

Dünyanın en genç büyükustası (GM) ünvanına sahip milli satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş, İsveç’teki turnuvada mücadele edecek.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre Yağız Kaan Erdoğmuş, Malmö kentinde 30. kez düzenlenecek ve elo sıralama puan ortalaması 2 bin 647 olan turnuvada hamle yapacak.

Turnuva 26 Mayıs'ta sona erecek.


Kaynak: AA

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