Milli Bisikletçilerden Romanya'da Madalya

Milli bisikletçiler Ahmet Örken ve Ege Erülkü, Romanya'daki şampiyonada gümüş madalya kazandı.

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Milli Bisikletçilerden Romanya'da Madalya

Milli bisikletçiler Ahmet Örken ve Ege Erülkü, Romanya’daki 2025 Balkan Yol Şampiyonası’ndan madalyayla döndü.

Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Bacau kentindeki organizasyon, bireysel zamana karşı yarışlarla start aldı.

Elit erkekler kategorisinde Ahmet Örken, 33,7 kilometrelik parkurda, 19 yaş altı erkeklerde ise Ege Erülkü 25 kilometrelik parkurda finişi ikinci sırada geçerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Şampiyona, 22-23 Mayıs'ta yol yarışlarıyla tamamlanacak.

Kaynak: AA

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