Galatasaray PFDK'ya Sevk Edildi

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 36. haftasında oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri sebebiyle 7 kulübün PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Son Güncelleme:
Galatasaray PFDK'ya Sevk Edildi

Trendyol Süper Lig'den 7 kulübün PFDK’ye sevk edildiği açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 36. haftasında oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri sebebiyle Reeder Samsunspor, Sipay Bodrum FK, Trabzonspor, Galatasaray, ikas Eyüpspor, Corendon Alanyaspor ve Beşiktaş'ın disipline gönderildiği belirtildi.

Net Global Sivassporlu futbolcu Murat Paluli'nin kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü ve RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ın hakaretleri nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği ifade edildi.

Galatasaray Kulübü görevlisi Ersan Zeren'in de sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle disipline gönderildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Galatasaray
Son Güncelleme:
Kurban Kesmek Kimlere Vacip? Diyanet İşleri Başkanlığı Açıkladı Kurban Kesmek Kimlere Vacip? Diyanet İşleri Başkanlığı Açıkladı
Milli Bisikletçilerden Romanya'da Madalya Milli Bisikletçilerden Romanya'da Madalya
Dünyanın Dört Bir Yanında Yetiştiriliyor! Şifası Saymakla Bitmiyor: İşte Siyah Çayın Tadını Unutturacak Sağlık Deposu Dünyanın Dört Bir Yanında Yetiştiriliyor! Şifası Saymakla Bitmiyor, Siyah Çayın Tadını Unutturuyor
Djokovic Türkiye'ye Geldi Djokovic Türkiye'ye Geldi
ÇOK OKUNANLAR
SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan Emeklilere Ek Zam Sürprizi: SSK, Bağkur ve Tüm Emeklileri Kapsayacak SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan Emeklilere Ek Zam Sürprizi: SSK, Bağkur ve Tüm Emeklileri Kapsayacak
Deprem Sonrası İstanbul'da Büyük Kaçış Başladı! Bu İlçelerde Yaşayanlar Apar Topar Semt Değiştiriyor, 2 İlçe Gözden Çıkarıldı Deprem Sonrası İstanbul'da Büyük Kaçış! Bu İlçelerde Yaşayanlar Apar Topar Semt Değiştiriyor
Araç Muayenesinde Yeni Dönem Resmen Başladı! Tam 20 Yıl Sürecek Rekor İhaleye Onay Çıktı, Devreye Gireceği Tarih Netleşti Araç Muayenesinde Yeni Dönem Resmen Başladı
Emekliye Rekor Promosyon Yarışı: Bankalardan 27.000 TL’ye Kadar Ödeme Emekliye Rekor Promosyon Yarışı: Bankalardan 27.000 TL’ye Kadar Ödeme
Hatay'da Hasat Başladı, Çiftçi Kan Ağladı! 38 Yıldır Böylesi Görülmedi, Bakan Şaştı Kaldı Hatay'da Hasat Başladı, Çiftçi Kan Ağladı! 38 Yıldır Böylesi Görülmedi, Bakan Şaştı Kaldı