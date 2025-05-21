Djokovic Türkiye'ye Geldi

Uzun süre dünya bir numarası olarak kalan Novak Djokovic ve Hollywood yıldızı Eddie Redmayne özel bir etkinlik için Bodrum’a geldi.

Türkiye’nin turizm cennetleri arasında yer alan Bodrum’da söyleşiye katılan ikili tenis de oynadı. ATP (Profesyonel Tenisçiler Birliği) tarafından 13 yıl boyunca dünyanın 1 numarası olarak gösterilen, 24 Grand Slam şampiyonluğu bulunan 38 yaşındaki tenisçi Bodrum'daki bir oteldeki söyleşinin ardından toprak kortta gösteri maçı yaptı.

Kaynak: DHA