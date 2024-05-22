Milli okçular Avrupa Şampiyonası'nda madalya avına çıkıyor

Avrupa Para Okçuluk Şampiyonası'nda heyecan doruğa çıktı! Milli sporcular, 8 kategoride altın madalya ve 2 kategoride de bronz madalya için mücadele edecek.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen organizasyonda yarı final atışları tamamlandı.

Ferdi müsabakalarda yarışan ay-yıldızlı okçulardan Yiğit Caner Aydın (W1 erkekler) ve Öznur Cüre (makaralı yay kadınlar açık) finale yükseldi. Bahattin Hekimoğlu (W1 erkekler) ise bronz madalya karşılaşmasına çıkma hakkı elde etti.

Takım müsabakalarında ise Merve Nur Eroğlu ile Yağmur Şengül (klasik yay kadınlar açık takım), Öznur Cüre ile Sevgi Yorulmaz (makaralı yay kadınlar açık takım), Nil Mısır ile Yiğit Caner Aydın (W1 karışık takım), Yiğit Caner Aydın ile Bahattin Hekimoğlu (W1 erkek takım), Yağmur Şengül ile Sadık Savaş (klasik yay açık karışık takım) ve Öznur Cüre ile Bülent Korkmaz (makaralı yay açık karışık takım), altın madalya için atış yapacak.

Yavuz Papağan-Sadık Savaş ikilisi (klasik yay erkekler açık takım) de 3'üncülük maçına çıkacak.

Kaynak: AA