Şampiyonluk hedefindeki Fenerbahçe'den iddialı açıklama

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, son maçta kazanarak şampiyon olacaklarına inandıklarını belirterek tüm taraftarları desteğe çağırdı.

Konya deplasmanında kendilerinin puan kaybettiğini hatırlatan Kartal, Galatasaray'ın da puan kaybetme ihtimalinin olduğunu ve ligin son haftasında her şeyin lehlerine dönebileceğini ifade etti.

HAKSIZ' ELEŞTİRİLERE TEPKİ

Kartal, bir senedir Fenerbahçe'de olduğunu ve bu süreçte birçok haksız eleştiriye maruz kaldığını söyledi. Yapıcı eleştirilere açık olduğunu ancak yalan ve iftiralara izin vermeyeceğini belirtti. Fenerbahçe'ye her geldiğinde futbolla büyük istatistikler başardığını ve kulübün tarihi rekorlarını kırdığını hatırlatan Kartal, bu başarıların görmezden gelindiğini savundu.

Kartal, kendisine güç veren en önemli unsurun Fenerbahçe taraftarlarının desteği olduğunu söyledi. Zor zamanlarda kendisini yalnız bırakmayan ve her zaman inanan taraftarlara teşekkür eden Kartal, onlardan aldığı güçle dik durduğunu ifade etti.

İsmail Kartal, devre arasındaki transfer sürecine ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Lincoln Henrique bir sene futbol oynamamıştı, bu bir risk. O saatten sonra onu dene bunu dene olmaz. Hazır oyuncularla, biz şampiyonluğa oynuyoruz. Lincoln'ü verelim görelim dedik. Crespo mu Krunic mi desek gelmeden önce hepimiz Krunic deriz. Geldi ikinci maç burada yuhalandı. İyi futbolcu, öz güven eksikliği var. Şu an aldığımızın üzerine satarız. Adamın Avrupa'da her yerde piyasası var. Lyon bizden 1 milyon fazla verdi ama 'Fenerbahçe'ye sözüm var diyerek' geldi. Şu an taraftarla elektriği tutmadı. 1-2 maç iyi oynasın her meç üzerine koyacağımı düşünüyorum. Krunic'in gelmesi İsmail'i 2 adım daha ileri taşıdı."

Kaynak: AA