Galatasaray'ın 'Küçük Metin'i ebediyete uğurlandı

Türk futbolunun önemli isimlerinden Galatasaray'ın "Küçük Metin" lakaplı eski futbolcusu Metin Çekiçler, ebediyete uğurlandı.

Galatasaray'ın 'Küçük Metin'i ebediyete uğurlandı

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyesi ve scout uzmanı olarak görev yapan Çekiçler, Kuzguncuk Camisi'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Öğle saatlerinde gerçekleştirilen cenaze namazına, Galatasaray Sportif A.Ş. yöneticileri, teknik direktörler ve futbol camiasının önde gelen isimleri katıldı. Çekiçler'in naaşı, cenaze töreninin ardından Çengelköy Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: AA

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