Milli Futbolcu İngiltere Yolcusu
Geçen sene 5 milyon euro karşılığında Hatayspor'dan Rennes'e transfer olan A Milli Futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City ile anlaştığı belirtildi.
Geçen sezon başında 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Hatayspor'dan Fransa ekibi Rennes'e transfer olan Bertuğ Yıldırım takımdan ayrılıyor.
BERTUĞ YILDIRIM İNGİLTERE'YE GİDİYOR
Milli golcü, İngiltere Championship takımlarından Norwich City ile anlaşmaya vardı.
İngiliz ekibi, Bertuğ Yıldırım için Rennes'e 6 milyon euro bonservis ödeyecek.
22 yaşındaki golcü oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek için İngiltere'ye gitti.
Ligue 1 ekibi Rennes'de 28 maça çıkan Bertuğ Yıldırım, 1 gol atarken 2 asist yaptı.
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