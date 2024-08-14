VakıfBank'tan Yeni Transfer! 2 Metrelik Orta Oyuncuyu Renklerine Bağladı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden VakıfBank, Çin'li yıldız orta oyuncu Yuan Xinyue’yi renklerine bağladı.

VakıfBank'tan Yeni Transfer! 2 Metrelik Orta Oyuncuyu Renklerine Bağladı

Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı VakıfBank, yeni sezon kadro yapılanması doğrultusunda Yuan Xinyue’yi transfer etti.

21 Aralık 1996’da Çin’de dünyaya gelen Yuan Xinyue; kariyerinde Bayi, Guangdong Evergrande, Jiangsu Zenith Steel’da oynarken, son olarak Tianjin Bohai Bank’ta forma giydi.

ZEHRA GÜNEŞ VE YUAN DUVARI

Zehra Güneş ile aynı mevkide oynayan Yuan'ın rakiplere aynı şekilde duvar olacağı öngörülüyor. Geçen sezon takımda forma giyen Ogbogu'nun boyu 1.88 iken Yuan'ın boyu ise 2.03 metre. Zehra Güneş ile Yuan'ın blok ortalamasını yükseltmesi bekleniyor.

ÇİN'İN KAPTANLIĞINI YAPTI

Çin Ligi’nde 4 kez en iyi orta oyuncu seçilen ve VNL 2023’te de en iyi orta oyuncu olan voleybolcu, Çin Milli Takımı ile 2016 Rio Olimpiyatları’nda altın madalya kazandı. Xinyue, son olarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda Çin Milli Takımı’nın kaptanlığını yaptı.

Yuan Xinyue, 2015 ve 2019’te FIVB Dünya Kupası, 1 FIVB Grand Champions Cup, 1 Asya Şampiyonası, 2 Asya Oyunları şampiyonlukları yaşadı. Çin Ligi’ni 6 kez kazanan Yuan Xinyue, Çin National Championship’te de 5 defa zirveye çıktı.

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