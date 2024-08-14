Nihat Kahveci Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: 'Bir Daha Onu Kadıköy'e Almayın'

Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Lille ile 1-1 berabere kalıp Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiği maçı yorumladı. Maçtaki bir ana tepkisini gösteren Kahveci, "Bir daha onu Kadıköy'e sokmayın" diye konuştu.

Nihat Kahveci Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: 'Bir Daha Onu Kadıköy'e Almayın'

Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçında Fenerbahçe'nin Lille'e elendiği maçı değerlendirdi.

Kontraspor YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Nihat Kahveci, "Son dönemlerde bu kadar yorulduğum bir maç hatırlamıyorum" ifadesini kullandı.

'FENERBAHÇELİ OLMAK ÇOK ZOR'

Mourinho'nun maçı iyi okuduğunu kaydeden ünlü yorumcu, "Talihsiz bir an top Oosterwolde'nin eline çarptı ve Fenerbahçe elendi" dedi.

"Fenerbahçeli olmak çok zor" diyen Kahveci, "Böyle elenilemez. Daha ne yapacaksın? Ne kadar pozisyona gireceksin?" şeklinde konuştu.

Ferdi Kadıoğlu için "Bu senenin üretilmiş en iyi robotu" ifadelerini kullanan Nihat Kahveci, "Fred ile olmayışları maçı etkiledi. Oyuna giren Samuel, İrfan Can etkiliydi. Yeri geldi Szymanski ve Bertuğ... Mourinho daha hazır değiliz diyordu ben bu oyunu beklemiyordum. Beklentimin ötesinde bir Fenerbahçe vardı" ifadelerini kullandı.

FERDİ TRANSFERİNE İLİŞKİN KONUŞTU

Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferiyle ilgili de konuşan Kahveci, "Ferdi için 35 milyon euro gibi bir para konuşuluyor. Artık Şampiyonlar Ligi de yok. Bana bu transfer gerçekleşecek gibi geliyor" dedi.

Fenerbahçe'nin Fred'in yerine transfer yapması gerektiğini aktaran ünlü yorumcu, "Orta saha ihtiyacı varken Krunic ile uğraşılmamalıydı" sözlerini sarf etti.

'BİR DAHA KADIKÖY'E SOKMAYIN ONU'

Lille kalecisi Lucas Chevalier'e isabet eden yabancı cismi atan taraftarla ilgili de konuşan Nihat Kahveci, "Tribün çok iyiydi. Son yıllardaki en iyi tribün performansıydı. Taraftar önemli dedik. Bir Sevilla maçı yaşadık bu statta. Kim attı onu? O taraftarı Kadıköy'e değil, Türkiye'de hiçbir stada girmemeli.

'HİÇ Mİ DERS ALMADINIZ!'

Bütün kameralardan tespit edilmeli. Herhangi bir stada alınmamalı. Tempo yapıyorsun. Sen orada rakibe yardımcı oluyorsun. Hiç mi ders almadınız! Gerçekten sinir edici bir an. Bir kişi yüzünden bu atmosferi kahretmeye kimsenin hakkı yok. Sen orada neden futbolcuya bir şey atarsın ya! Görüntüyü çeken birileri de varsa hemen ulaştırsın yetkililere." diyerek sözlerini noktaladı.

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