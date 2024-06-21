Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Alman devinin radarına takıldı

Inter Milan'da geçtiğimiz sezon başarılı bir performans sergileyen Türk futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Alman devi Bayern Münih'in transfer gündeminde yer alıyor.

Almanya merkezli Bild gazetesinin haberine göre, Bayern Münih, orta saha bölgesini güçlendirmek için Hakan Çalhanoğlu'nu transfer listesine ekledi.

Bavyera ekibinin öncelikli hedefi Fulham'ın 28 yaşındaki Portekizli orta sahası Joao Palhinha olsa da, Palhinha için iki kez yapılan teklif reddedilirse, Bayern yönetiminin Hakan Çalhanoğlu'na yöneleceği belirtiliyor.

Öte yandan, Bayern Münih teknik direktörü Vincent Kompany'nin de Hakan Çalhanoğlu transferine onay verdiği ifade ediliyor.

Inter Milan forması giyen Hakan, geçen sezon 41 maçta 15 gol ve 3 asist kaydetti.