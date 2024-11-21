Messi'nin Geleceği İddia Ediliyordu: Ronaldo'nun Sürpriz Konuğu Ortaya Çıktı

Youtube dünyasına hızlı bir giriş yapan Cristiano Ronaldo'nun bir sonraki konuğunun kim olduğu belli oldu. Lionel Messi'yi bekleyenler hayal kırıklığına uğradı.

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Messi'nin Geleceği İddia Ediliyordu: Ronaldo'nun Sürpriz Konuğu Ortaya Çıktı

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, açtığı Youtube kanalıyla da gündem oldu. Ronaldo’nun gizemli konuğu merak konusu olurken, söz konusu ismin sonunda kim olduğu ortaya çıktı.

Ronaldo, geçen günlerde yaptığı açıklamada, bir sonraki konuğu ile birlikte izlenme rekorları kıracaklarını iddia etmişti. Ronaldo’nun bu açıklamasının ardından Lionel Messi’nin yıldız ismin konuğu olabileceği düşünülmüştü.

KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Portekizli yıldızın bir sonraki konuğunun Mr. Beast olacağı öğrenilirken, Lionel Messi’yi bekleyenler hayal kırıklığına uğradı.

İkili, 21 Kasım Perşembe günü saat 17.00'de birlikte yayın yapacak. Mr. Beast'in YouTube kanalında 331 milyon abonesi bulunuyor.

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