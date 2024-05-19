Mert Hakan Yandaş: Bana yine saldıranlar olacak

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Fenerbahçe maçı 1-0 kazandı.

Maçın ardından Fenerbahçe oyuncusu Mert Hakan Yandaş açıklamalarda bulundu.

Mert Hakan açıklamasında; "Başkanımız devre arasında aradı ve inanılmaz bir motivasyon konuşması yaptı. 10 kişi olmamıza rağmen onları kesin olarak yeneceğimizi biliyorduk. Videolar çıkıyor zaten, ne kadar emin olduğumuzu o videoda da göreceksiniz. Onlara burada şampiyonluk kutlatmadık, daha doğrusu senaryoyu bozduk. Aslında bütün sezonun senaryosunu seyrettik. 10 kişi bile onlardan daha iyi takım olduğumuz için olmadı, kazanamadılar." dedi.

MERT HAKAN YANDAŞ: "BANA YİNE SALDIRANLAR OLACAK"

Mert Hakan sözlerinin devamında; "İnanılmaz bir oyun oynadık, inanılmaz karakter gösterdik. Ben bu takımla gurur duyuyorum. 4 yıldır olduğu gibi yine bana saldıracaklar. Bizim tarafımızdan bunu satın alanlar olacak. Üzerimize gelecekler. Ben burada olurum olmam hiç önemli değil. Fenerbahçe birlik olmadığı sürece başarması imkansız. Yaşananları görüyorsunuz." açıklamasında bulundu.