Fenerbahçe'den derbi sonrası art arda paylaşımlar: Hababam Güm Güm Güm

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek şampiyonluk şansını son haftaya taşıdı. Derbi sevinci yaşayan sarı-lacıvertli kulüp, maçın ardından peş peşe paylaşımlar yaptı.

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Fenerbahçe'den derbi sonrası art arda paylaşımlar: Hababam Güm Güm Güm

Fenerbahçe, 21. dakikasından itibaren 10 kişi oynadığı karşılaşmada Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmada Fenerbahçe'den Djiku mücadelenin 21. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, 71. dakikada attığı golle sarı-lacivertlilere Galatasaray karşısında zaferi getiren isim oldu.

Fenerbahçe'den derbi sonrası art arda paylaşımlar: Hababam Güm Güm Güm - Resim : 1

Fenerbahçe derbi galibiyeti sonrası yaptığı paylaşımda Galatasaray'ın koreografisine göndermede bulunarak "Hababam güm güm" notunu düştü.

Fenerbahçe'den derbi sonrası art arda paylaşımlar: Hababam Güm Güm Güm - Resim : 2

Fenerbahçe sosyal medyadaki kapak fotoğrafını ise değiştirerek Hababam Sınıfı filminden bir kesit koydu.

Fenerbahçe'den derbi sonrası art arda paylaşımlar: Hababam Güm Güm Güm - Resim : 3

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