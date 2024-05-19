Fenerbahçe'den derbi sonrası art arda paylaşımlar: Hababam Güm Güm Güm
Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek şampiyonluk şansını son haftaya taşıdı. Derbi sevinci yaşayan sarı-lacıvertli kulüp, maçın ardından peş peşe paylaşımlar yaptı.
Fenerbahçe, 21. dakikasından itibaren 10 kişi oynadığı karşılaşmada Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.
Karşılaşmada Fenerbahçe'den Djiku mücadelenin 21. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, 71. dakikada attığı golle sarı-lacivertlilere Galatasaray karşısında zaferi getiren isim oldu.
Fenerbahçe derbi galibiyeti sonrası yaptığı paylaşımda Galatasaray'ın koreografisine göndermede bulunarak "Hababam güm güm" notunu düştü.
Fenerbahçe sosyal medyadaki kapak fotoğrafını ise değiştirerek Hababam Sınıfı filminden bir kesit koydu.
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