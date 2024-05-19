İsmail Kartal'dan Mourinho sitemi: Allah'a havale ediyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. Kartal yeni teknik direktör görüşmeleri hakkında; "Beni düşürmeye çok çalıştılar. İçeriden ve dışarıdan. En son teknik direktör haberleri geldi. Ben dik durdum. Derbi öncesi hocayla anlaşma gibi konular Fenerbahçe'ye yakışmaz. Onları Allah'a havale ediyorum" dedi.

Son Güncelleme:
İsmail Kartal'dan Mourinho sitemi: Allah'a havale ediyorum

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi konuk etti. Fenerbahçe 70 dakika 10 kişi oynadığı maçta ezeli rakibini 1-0 mağlup etti ve şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı.

Maçın ardından Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe teknik direktörü maçın ardından; "İyi hazırlandık. 11 kişi de olsak, 10 kişi de kalsak takım isteklerimi harfiyen yerine getirdi. 10 kişi kaldıktan sonra yine oyun ortada geçti. Mahrum oynamadık. İkinci yarı öncesi takıma 'İki kişilik oynayacaksınız, arkadaşınızın yerine de oynayacaksınız. 10 kişi de olsanız, 11 kişi gibi mücadele etmenizi istiyorum.' dedim. Attığımız gol tamamen çalıştığımız bir organizasyondan attığımız bir goldür. Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Uzun süre unutulmayacak bir gece yaşandı burada. 21 maçtır yenilmeyen Galatasaray'ı mağlup ettik. Sosyal medya trolllerinin bizi yıkma çabalarına karşın hep dik durduk. Hep mücadele ettik. Bütün Türkiye bunu gördü." dedi.

İSMAİL KARTAL: ONLARI ALLAH'A HAVALE EDİYORUM

İsmail Kartal yeni teknik direktör görüşmeleri hakkında; "İstanbulspor maçında bütün Fenerbahçe taraftarlarımızı davet ediyorum. Şampiyonluk maçına gelsinler. Ben inanıyorum, biz şampiyon olacağız. Beni düşürmeye çok çalıştılar. İçeriden ve dışarıdan. En son teknik direktör haberleri geldi. Ben dik durdum. Oyuncularımı demorolize ettiler. Derbi öncesi hocayla anlaşma gibi konular Fenerbahçe'ye yakışmaz. Onları Allah'a havale ediyorum." açıklamasında bulundu.

Son Güncelleme:
Dünya genelinde izlenme rekorları kırmıştı! Şahmaran dizisinin 2.sezon tarihi duyuruldu Dünya genelinde izlenme rekorları kırmıştı! Şahmaran dizisinin 2.sezon tarihi duyuruldu
Derbide tribünler yangın yerine döndü: Taraftarların üzerine meşale düştü Derbide tribünler yangın yerine döndü
Fenerbahçe'den derbi sonrası art arda paylaşımlar: Hababam Güm Güm Güm Fenerbahçe'den 'Hababam Sınıfı' paylaşımı
E-devlet üzerinden 81 ilde herkesin kontrol etmesi istendi! Birikmiş paranız olabilir E-devlet üzerinden 81 ilde herkesin kontrol etmesi istendi! Birikmiş paranız olabilir
ÇOK OKUNANLAR
Mahfi Eğilmez açıkladı: İnsanlar neden dövizlerini satıp TL’ye geçiyor? İnsanlar neden dövizlerini satıp TL’ye geçiyor?
Gerçek Gündem açıklıyor I Ronaldo Türkiye'ye geliyor: Derbiyi ünlü iş insanıyla izleyecek Ronaldo Türkiye'ye geliyor: Derbiyi ünlü iş insanıyla izleyecek
Dünya devinden Fenerbahçe’ye sponsorluk teklifi: Ali Koç, “seçimden önce böyle bir anlaşma etik olmaz” yanıtını verdi Ali Koç, “seçimden önce böyle bir anlaşma etik olmaz” yanıtını verdi
Tokat'ta jandarma operasyonu sırasında patlama Tokat'ta jandarma operasyonu sırasında patlama
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin konvoyundaki helikopterlerden biri kaza yaptı İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin konvoyundaki helikopterlerden biri kaza yaptı