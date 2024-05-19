İsmail Kartal'dan Mourinho sitemi: Allah'a havale ediyorum

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi konuk etti. Fenerbahçe 70 dakika 10 kişi oynadığı maçta ezeli rakibini 1-0 mağlup etti ve şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı.

Maçın ardından Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe teknik direktörü maçın ardından; "İyi hazırlandık. 11 kişi de olsak, 10 kişi de kalsak takım isteklerimi harfiyen yerine getirdi. 10 kişi kaldıktan sonra yine oyun ortada geçti. Mahrum oynamadık. İkinci yarı öncesi takıma 'İki kişilik oynayacaksınız, arkadaşınızın yerine de oynayacaksınız. 10 kişi de olsanız, 11 kişi gibi mücadele etmenizi istiyorum.' dedim. Attığımız gol tamamen çalıştığımız bir organizasyondan attığımız bir goldür. Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Uzun süre unutulmayacak bir gece yaşandı burada. 21 maçtır yenilmeyen Galatasaray'ı mağlup ettik. Sosyal medya trolllerinin bizi yıkma çabalarına karşın hep dik durduk. Hep mücadele ettik. Bütün Türkiye bunu gördü." dedi.

İSMAİL KARTAL: ONLARI ALLAH'A HAVALE EDİYORUM

İsmail Kartal yeni teknik direktör görüşmeleri hakkında; "İstanbulspor maçında bütün Fenerbahçe taraftarlarımızı davet ediyorum. Şampiyonluk maçına gelsinler. Ben inanıyorum, biz şampiyon olacağız. Beni düşürmeye çok çalıştılar. İçeriden ve dışarıdan. En son teknik direktör haberleri geldi. Ben dik durdum. Oyuncularımı demorolize ettiler. Derbi öncesi hocayla anlaşma gibi konular Fenerbahçe'ye yakışmaz. Onları Allah'a havale ediyorum." açıklamasında bulundu.