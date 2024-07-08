Mert Günok'tan Duygulandıran EURO 2024 Paylaşımı

2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde elenen A Milli Takım'ın kalecisi Mert Günok, turnuvaya veda mesajı paylaştı. Deneyimli file bekçisi, "Sizinle beraber büyük hayaller kurduk. Gurbetteyken sizin desteğinizle kendimizi evimizde gibi hissettik. Gönül isterdi ki sonuna kadar gidelim ve bir hayali gerçeğe dönüştürelim, olmadı" dedi.

Mert Günok'tan Duygulandıran EURO 2024 Paylaşımı

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'ün çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 yenilerek elenen ay-yıldızlı takımın kalecisi, sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

'GÖNÜL İSTERDİ Kİ BİR HAYALİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRELİM'

Milli kaleci, "Güzel ülkemin güzel insanları" diyerek başladığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bizler, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için çıktığımız Avrupa Şampiyonası'nda elimizden geleni yapmaya çalıştık. Sizinle beraber büyük hayaller kurduk.

Gurbetteyken sizin desteğinizle kendimizi evimizde gibi hissettik. Gönül isterdi ki sonuna kadar gidelim ve bir hayali gerçeğe dönüştürelim, olmadı. Bunun için çok üzgünüz. Kamp boyunca bizlerin iyiliği için canıgönülden çalışan sağlık ekibimiz, malzemecilerimiz, mutfak çalışanlarımız, güvenlik çalışanlarımız ve diğer tüm emekçilerimize sonsuz teşekkür ediyorum."

''YETER Kİ BİRLİK OLALIM, BİRLİK OLDUĞUMUZDA NELER BAŞARDIĞIMIZA BAKALIM'

Mert Günok sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu takım sizlerin de desteğiyle çıtayı artık daha yukarıya koymalı. Futbolun bu kadar sevildiği güzel ülkemizde, başarı için yıllarca beklemek yerine, hedef her sene şampiyonalara katılmak ve başarılı olmak olmalı. Bunu başaracak gücümüz var. Yeter ki birlik olalım, birlik olduğumuzda neler başardığımıza bakalım. Güzel ülkemiz her şeyin en iyisini hak ediyor. Ne mutlu Türk'üm diyene!"

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