Melissa Vargas'tan Veda Mesajı

Fenerbahçe ve Filenin Sultanları’nın vazgeçilmezi Melissa Vargas, Çin Ligi’nde forma giydiği Tianjin’e veda etti. Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Vargas, sadece Fenerbahçe’de oynayacağını açıkladı.

Vargas açıklamasında “Geçtiğimiz üç yıl inanılmazdı ve bu takımın bir parçası olduğum için minnettarım” ifadelerini kullandı.

'MİNNETTARIM'

Açıklamanın tamamında ise şu ifadeler kullanıldı:

“Sevgili Tianjin Kadın Voleybol Kulübü, takım arkadaşlarım ve Çin'deki taraftarlar,

Geçtiğimiz üç yıl inanılmazdı ve bu takımın bir parçası olduğum için minnettarım. Üst üste üç şampiyonluk kazanmak çok şey ifade ediyor ve herkesin desteği olmadan bu mümkün olmazdı.

En iyi arkadaşlarım oldukları için takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Koç ve kulübe bana inandıkları için teşekkür ederim. Taraftarlara teşekkür ederim, tezahüratlarınız her maçı özel kıldı. Tianjin'de geçirdiğim zamanı her zaman hatırlayacağım.

Size gelecek sezon Fenerbahçe'de oynayacağımı söylemek istiyorum. Hepinizi özleyeceğim ama bu anıları kalbimde saklayacağım"