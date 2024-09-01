Icardi'den Galatasaray'a Kötü Haber: Fenerbahçe Derbisinde Sahada Olacak mı?

Galatasaray’ın Adana Demirspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Icardi’den kötü haber geldi.

Sarı-kırmızılıların Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi’nin adalesinde 2. derece strain (zorlanma, kanama, kısmi yırtık) tespit edildi.

Trendyol Süper Lig’in 4. Haftasında Galatasaray’ın Adana Demirspor’u 5-1’lik skorla mağlup ettiği maçta sakatlanarak 25. dakikada oyundan çıkan Mauro Icardi’nin sakatlığıyla ilgili açıklama yapıldı. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Trendyol Süper Lig’in dördüncü haftasındaki Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen futbolcumuz Mauro Icardi’nin tedavisine başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE DERBİSİNDE SAHADA OLACAK MI?

Icardi'nin Fenerbahçe derbisine yetişip yetişemeyeceği de merak konusu olurken, yıldız oyuncunun söz konusu sakatlık nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Böylelikle Icardi'nin Fenerbahçe karşılaşmasında oynaması çok zor gözüküyor.