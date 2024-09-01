Tümer Metin Eleştirmişti: Semih Güler'in Renkli Kramponlarının Hikayesi Duygulandırdı

Eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin, dün Galatasaray'ın 5-1 kazandığı Adana Demirspor maçından sonra yaptığı yorumda, Adana'nın oyuncusu Semih Güler'in farklı renklerdeki kramponlarına değindi. Tümer Metin, "Bu akşam bir görüntüye takıldım. Adana Demirspor'da Semih Güler. Ben bunu hayatımda ilk kez gördüm. Oyuncuların kendilerine fazla şekil, değişik imaj çabaları ayyuka çıkmaya başladı artık. Görüntü çok rahatsız etti beni. Bir ayakkabı kırmızı, bir ayakkabı mavi. Niye abi niye? Bana biri açıklasın" diye konuştu.

Metin'in bu çağrısının ardından Semih Güler, kramponlarının farklı renklerde olmasının nedenini açıkladı. Adana Demirspor'un 29 yaşındaki futbolcusu Semih Güler, krampon renklerinin down sendromlu bireylere farkındalık yaratmak için farklı olduğunu söyledi.

'DOWN SENDROMLU BİREYLER İÇİN GİYİNDİM'

Güler, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Down sendromu, bireylerin farklılık gösteren bir kromozom yapısına sahip olmalarından kaynaklanan bir genetik durumdur. Down sendromlu bireyler yaşamın her alanında sevgi, saygı ve eşit fırsatlara sahip olmalıdır. Güzel kızım başta olmak üzere tüm Down sendromlu bireylerin toplumda kabul görmesi ve hak ettikleri fırsatlara ulaşabilmeleri adına farkındalık yaratmak için dün farklı renklerde kramponlarla sahaya çıktım. Farklılıklar güzeldir, Down sendromlu bireylerin her yaşta ve konumda karşılaştıkları ayrımcılıkla mücadele edip onların haklarını korumak hepimizin görevi olmalıdır.

Tümer Metin'in sözlerine tepki gösteren Semih Güler, "Bilmeden, araştırmadan, dinlemeden konuşmak ne kadar kolay. Yazık" ifadelerini kullandı.