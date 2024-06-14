Mehmet Demirkol'dan Dzeko iddiası: 'Mourinho kal derse...'

Ünlü spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Edin Dzeko'nun Fenerbahçe'den ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Mehmet Demirkol'dan Dzeko iddiası: 'Mourinho kal derse...'

Ünlü yorumcu Mehmet Demirkol, Socrates Dergi’nin Youtube programında yayınlanan Gutenmorgan programında Fenerbahçe'yi değerlendirdi.

Demirkol, Sarı-Lacivertliler'in Mert Hakan Yandaş ile sözleşme yenileme ihtimali ve Edin Dzeko’nun takımdan ayrılıp ayrılmayacağı konusu hakkında konuştu.

Mehmet Demirkol'dan Dzeko iddiası: 'Mourinho kal derse...' - Resim : 1

"EDIN DZEKO KALIYOR DİYORSA KALACAK"

Geçtiğimiz günlerde Dzeko’nun Fenerbahçe'den ayrılacağı haberi gündem olmuştu. Mourinho’nun Edin Dzeko ile devam etmek istediğini duyan Demirkol, "Mourinho, Dzeko’nun kadroda kalmasını istiyor. Dzeko’nun kattıkları açık. Bir orta saha kadar Fenerbahçe’nin oyununa yön veriyor. Gol krallığı yarışmasındaydı. Penaltısız golde birinciydi belki de" ifadelerini kullandı.

"MOURINHO'YU GETİRDİYSEN İTİRAZ EDEMEZSİN"

Sözlerine devam eden Demirkol, "Ligin sonuna doğru verimliliği çok düştü ona hiçbir lafım yok, Mourinho ne diyorsa o. Belki Dzeko’yu oturtur belki ona göre bir oyun dizer. Mourinho’yu getirdiysen bu konulara itiraz edemezsin, hata yapıyor diyemezsin. Yok abi sen yanlış biliyormuşsun diyecek halin yok" açıklamasını yaptı.

"ORTALIĞI KARIŞTIRACAK DEĞİL, DE ROSSI TARZI SAVAŞÇIDAN BAHSEDİYORUM"

Mert Hakan Yandaş ile 3 yıllık sözleşme yenilenmesi üzerine Demirkol, "Önce 2 yıl imzalanacak dendi. Şimdi 3 yıl oldu. Bu kararı verecek olan Mourinho. Ben savaşçı istiyorum içeride derse olacak. Ama bu ortalığı karıştıran biri değil De Rossi tarzında savaşçı olmaktan bahsediyorum" dedi.

"MERT HAKAN İYİ OYUNCUYDU AMA GERİDE KALDI"

Demirkol, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Kendisine çok zarar verdi. 2 sene önceki Mert Hakan iyi oyuncuydu ama geride kaldı. Şu an oyunculuğu ile öne çıkmıyor"

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Edin Dzeko Fenerbahçe Mourinho
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