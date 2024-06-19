Masa tenisi milli sporcusu Sibel Altınkaya, Paris 2024'e kota kazandı

Masa tenisi milli sporcusu Sibel Altınkaya, Slovenya'da düzenlenen WTT Star Contender Turnuvası'nda kazandığı puanlarla Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota kazandı.

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Masa tenisi milli sporcusu Sibel Altınkaya, Paris 2024'e kota kazandı

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, milli sporcusu Sibel Altınkaya'nın Slovenya'da katıldığı WTT Star Contender Turnuvası'nda kazandığı puanlarla Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazandığını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, milli masa tenisçi Sibel Altınkaya'nın, 2024 Paris öncesinde son müsabakasına başkent Lübliyana gerçekleştirilen WTT Star Contender Turnuvası'nda çıktığı belirtilerek, "WTT Star Contender Ljubljana 2024'te aldığı galibiyetler ile 'Masanın Sultanı' milli sporcumuz Sibel Altınkaya, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti. Bu tarihi başarıda emeği geçen başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak ve Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya olmak üzere Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze, sporcumuzun sponsoru Yıldızlar Holding'e teşekkür eder, milli sporcumuz Sibel Altınkaya ve teknik ekibimize Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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