Başakşehir'in Avrupa Konferans Ligi rakibi belli oldu

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün (İstanbul Başakşehir FK), UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu.

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Başakşehir'in Avrupa Konferans Ligi rakibi belli oldu

RAMS Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Belarus temsilcisi Isloch Minsk ile San Marino ekibi La Fiorita arasındaki kazananla karşılaşacak.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde RAMS Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu.

RAMS Başakşehir, Isloch Minsk - La Fiorita eşleşmesinin galibiyle 2. eleme turunda karşılaşacak.

2. eleme turunda ilk maçlar 25 Temmuz'da, rövanşlar ise 1 Ağustos'ta oynanacak.
Başakşehir ilk maçı evinde, rövanşı ise deplasmanda yapacak.

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