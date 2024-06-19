Hırvatistan uzatmada çöktü, Arnavutluk bir puan kurtardı

Almanya'nın Hamburg şehrindeki Volkspark Stadı'nda Hırvatistan ve Arnavutluk karşı karşıya geldi. Maç son dakikalara kadar çekişmeli bir şekilde geçti. Nefes kesici mücadele beraberlikle sonlandı.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

Maçta Arnavutluk, 11. dakikada Laçi'nin bulduğu golle 1-0 öne geçti.

İtalya karşısında 23. saniyede fileleri havalandırarak turnuva tarihinin en erken golünü atan Arnavutluk, Hırvatistan maçında da erken gol bulmayı başardı. Hırvatların yediği golden sonra da rakip kaleye gitmekte zorlandığı ilk devrede net pozisyonlara giren Arnavutluk, kaleci Livakovic'i geçemedi.

İlk yarıda isabetli şut çekemeyen Hırvatistan, teknik direktör Zlatko Dalic'in değişikliklerinin de yardımıyla ikinci devrede hücumu daha fazla düşünerek rakip kaleyi yoklamaya başladı. Bambaşka bir hücum takımı kimliğine bürünen Hırvatlar, 74. dakikada Kramaric ve 76. dakikada Gjasula (kendi kalesine) ile üst üste goller bularak 2-1 öne geçti. İkinci 45 dakikada rakip kalede pek gözükmeyen Arnavutluk, ender gelişen ataklarından birinde 90+5. dakikada Gjasula'nın golüyle durumu 2-2 yaptı ve maç bu skorla sona erdi.

GJASULA TARİHE GEÇTİ

Önce kendi kalesine, ardından rakip kaleye gol atan Arnavut futbolcu Klaus Gjasula, büyük turnuvalarda adını tarihe yazdırdı.

Gjasula, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası gibi büyük turnuvalar hesaba katıldığında sonradan oyuna girip hem rakibe hem de kendi kalesine gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

Hırvatistan'da ise oyuna 69. dakikada dahil edilen ve kısa sürede etkisini gösteren Budimir, günün öne çıkan isimleri arasına girdi. İlk golün asistini yapan Budimir, ikinci golün de yaratıcısı oldu.

TÜRKİYE'DEN İKİ OYUNCU GÖREV ALDI

Türkiye'de görev yapan iki futbolcu, Hırvatistan-Arnavutluk maçında sahaya çıktı.

Fenerbahçe'den Hırvat kaleci Dominik Livakovic ve Sivasspor'dan Arnavut golcü Rey Manaj, mücadeleye ilk 11'de başladı.

Arnavutluk'ta Beşiktaşlı Ernest Muçi ise yedekler arasında yer aldı.

HIRVATLAR İÇİN DRAMATİK SON

İlk iki maçta bir puan alabilen Hırvatistan, EURO 2024'e istediği başlangıcı yapamadı.

Dünya Kupası'nda üç kez madalya elde etmesine karşın Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalin ötesine geçemeyen Hırvatlar, EURO 2024'te iki maç sonunda galibiyet alamadı.

İspanya'ya 3-0 kaybettikten sonra Arnavutluk karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkan Hırvatistan, ikinci devrede etkili hücum etmesine rağmen uzatma dakikalarında gelen golle yıkıldı ve bir puana razı oldu.

Kaynak: AA