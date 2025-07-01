Manisa FK'da 10 Ayrılık Birden!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, sözleşmeleri biten 10 futbolcusuna veda etti. Kulüp, ayrılıklarla ilgili açıklama yaptı.

Manisa FK'da 10 Ayrılık Birden!
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Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Manisa Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde devam eden Manisa FK, sözleşmesi biten 10 oyuncusuna veda ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Manisa Futbol Kulübümüz ile sözleşmeleri sona eren Oğuz Gürbulak, Kaan Kanak, Alperen Uysal, Oktay Gürdal, Moryke Fofana, Daniel Ramirez, Georgi Minchev, Birama Toure, Bede Osuji ve Armin Hodzic'e kulübümüze vermiş oldukları emeklerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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